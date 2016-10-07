أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة استعدت لخوض المعركة منذ 29 سبتمبر

قال اللواء أركان حرب متقاعد عادل يوسف، أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، إن جميع عناصر القوات المسلحة كانت مستعدة لخوض المعركة مع العدو الصهيونى بدءا من يوم 29 سبتمبر، وكان مقرر لها 5 أكتوبر من عام 1973 وليس 6 أكتوبر، لكن نفذت كنوع من الدهاء والتمويه على العدو.

وأضاف "يوسف" خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" على شاشة "القاهرة والناس"، أن يوم 4 أكتوبر صدرت معلومات لهم بتأجيل الهجوم إلى يوم السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن رتبته فى حرب أكتوبر كانت "رائد" بسلاح الصاعقة، وكانت كل الشواهد تؤكد أننا سنحارب وليس القيام بعمليات التدريب.