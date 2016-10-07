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النائب جمال شيحة: نعد لإصدار 3 قوانين للتعليم والجامعات والبحث العلمى

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النائب جمال شيحة: نعد لإصدار 3 قوانين للتعليم والجامعات والبحث العلمى النائب جمال شيحة: نعد لإصدار 3 قوانين للتعليم والجامعات والبحث العلمى

>كتب محمود حسين

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك ثلاثة قوانين سيكون إصدارها على رأس أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وعلى أجندة اللجنة فى حالة فوزه برئاستها فى انتخابات هيئة المكتب المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر الجارى.

 

وأشار "شيحة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه القوانين تتمثل فى تعديل قانون التعليم  وإصدار قانون جديد للجامعات، وقانون البحث العلمى، وسيتم البدء فى إعداد مشروعات قوانين بشأنها بعد انتخابات اللجنة مباشرة، وستدعو اللجنة كل المعنيين والمهتمين بمجالات التعليم المختلفة والبحث العلمى فى جلسات استماع وحوار مجتمعى لإبداء مقترحاتهم وآرائهم ووجهات نظرهم، والتى ستثرى عملية إعداد تشريعات تعليمية قوية تساعد على نهضة وتطوير التعليم وحل مشاكله.

 

وأشار "شيحة"، إلى أن اللجنة تولى أهمية خاصة للتعليم الفنى، وستعقد جلسات موسعة لمناقشة مشاكله وحلها وتفعيله والاستفادة منه، بالإضافة إلى استكمال أنشطة اللجنة التى بدأتها فى دور الانعقاد الأول.


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