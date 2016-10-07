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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/10/2016 في مصر

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/10/2016 في مصر أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/10/2016 في مصر

لازالت تشهد سوق الذهب حالة من عدم الإستقرار وذلك نتيجة لإرتفاع الدولار الأمريكي وتخطية حاجز 14 جنيهاً لأول مره، وعدم ثبات سعر الصرف في الينوك المصرية والسوق السوداء وهذ الأمر الذي يؤتر بدوره علي إرتفاع وإنخفاض يومياً  في ، والذي أثر بشكل كبيرعلي نسب الإقبال من المواطنين علي شراء الذهب.

وقد دفع إرتفاع أسعار الذهب لشن حملة للإستغناء عن الشبكة المصرية من أجل إتمام الزواج، مماأدي إلي تراجع العرض والطلب عليه ، والذي أدي إلي كساد سوق الذهب وخسائر مادية للتجار نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/10/2016 في مصر بمحلات الصاغة:

تراجعت أسعار الذهب في السوق  المحلية بواقع 15 جنيهاً للجرام، مدفوعة بإنخفاض سعره في البورصات العالمية، ولمن هذا الإنخفاض لم يكن له أي أثر إيجابي في تحريك المبيعات، واللتي تتسم بالركود التام.

ـ سعر الجرام عيار 24 بلغ نحو 561 جنيهاً.

ـ سعر الجرام عيار 21 بلغ نحو 491 جنيهاً.

ـ سعر الجرام عيار 18 بلغ نحو 420 جنيهاً.

ـ سعر أوقية الذهب بالدولار وصلت إلي 1270 دولار للوقية.

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