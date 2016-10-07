ما تستهونش بيها.. الدوخة تؤدى إلى أمراض المخ والأعصاب

يشعر البعض بالدوخة فجأة ويرجع البعض السبب فى الإصابة به إلى الإرهاق وقلة النوم، رغم أنه فى كثير من الأحيان يعتبره الأطباء أحد علامات أمراض المخ والأعصاب التى تنذر بالإصابة بها.

أسباب الدوخة:

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" أسباب وعوامل الخطر للإصابة بالدوخة، حيث يشير الباحثون إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى الدوخة وفقدان التوازن، بينما لا يعرف الكثيرون أن الدوخة يمكن أن تكون جرس الإنذار الواضح لغيرها من الأمراض.

وتعتبر الدوخة إحدى الخطوات الناتجة عن اختلال وتشويش منظومة التوازن، وهى "جهاز التوازن الموجود فى الأذن الوسطى"، النظام البصرى، المنظومة الجسدية التى تستقبل المعلومات من الجلد والمفاصل والعضلات".

الدوخة تؤدى إلى أحد أمراض المخ والأعصاب:

الخلل فى أى من أجهزة التوازن الثلاثة يؤدي إلى الشعور بالدوخة، ورغم أن ردود الأفعال التابعة للدوخة تكون أشبه بالطبيعية إلا أن أطباء المخ والأعصاب يرون أن الدوخة هى أحد أعراض مشكلات الدورة الدموية التى تؤدى للإصابة بجلطات المخ، لذلك ينصحون بأهمية استشارة الطبيب للتأكد من سبب الإصابة بالدوخة خاصة فى حال تكرارها.