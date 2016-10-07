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انطلاق مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات المصرية 9 أكتوبر

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انطلاق مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات المصرية 9 أكتوبر انطلاق مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات المصرية 9 أكتوبر

>الإسكندرية – أسماء على بدر

ينظم المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تنمية المهارات والتدريب (كوتش أكاديمى) المسابقة الرسمية ACM-ECPC 2016 للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية.

ويشارك فى المسابقة هذا العام عدد 180 فريقا (720 طالبا وطالبة) يمثلون 32 جامعة ومعهد وذلك يوم الأحد 9 أكتوبر الجارى بالمركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية بأبو قير – الإسكندرية، وقد شارك فى التصفيات قبل النهائية للمسابقة عدد 300 فريق من مختلف الجامعات والتى تمت على مستوى القطر المصرى خلال هذا العام.

وتعتمد فكرة المسابقة على تدريب الطلاب على العمل الجماعى وتنمية قدراتهم على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن.  يتكون كل فريق من عدد 3 طلاب يعملون بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلى واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة.

 

 


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