الصحة: عرض مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على البرلمان خلال أيام

أكد الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، أنه سيتم عرض المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل على البرلمان خلال أيام.

وقال الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور الانعقاد الثانى للبرلمان سيعرض فيه كل القوانين الخاصة بهيئة التأمين الصحى، ومنها المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى، بالإضافة إلى قانون تخصيص 1.6 مليار جنية لصالح هيئة التأمين الصحى، تم تحصيلها خلال العام الماضى وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ.

وأضاف الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشئون هيئة التأمين الصحى، أنه سيتم أيضاً مناقشة القوانين المتعلقة باشتراكات الطلاب دون السن المدرسى، لتزداد اشتراكات أطفال المدارس من 4 إلى 12 جنيهًا، والرضع من 8 إلى 12 جنيهًا فى العام.