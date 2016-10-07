عبد المحسن النمر: جائزة "سيدتي" الأقرب إلى قلبي

عبر النجم عبدالمحسن النمر عن سعادته بفوزه بجائزة "سيدتي" لأفضل ممثل خليجي وذلك عن حضوره الكبير في شهر رمضان الماضي في (5) أعمال درامية، وقال النمر:" دائماً تأتي الجوائز لتتوج مسيرة الفنان، وفي خضم أعماله لا يشعر بنفسه في بعض الأحيان، إلا أن هذه الجوائز تعطيه انطباع بأنه يسير في الطريق الصحيح"، وأضاف:" جائزة "سيدتي" لها مكانة خاصة عندي، ومن الجوائز التي تحمل القيمة، ويفخر بها صاحبها وهي قريبة جداً إلى القلب".

تركي اليوسف: "سيدتي" أفرحتني مع بداية العام الجديد

من جهته قال الممثل تركي اليوسف الذي ظهر في مسلسل "الدمعة الحمراء"، وفاز بجائزة أفضل ممثل تراجيدي :" أولاً أشكر الجمهور الذي صوت لي، ونحن كفنانين لولا هذا الجمهور الذي يدعم مسيرتنا لقل عطاؤنا، وتابع:" جميل أن أستقبل العام الجديد بجائزة أفضل ممثل، وهذا الفوز يعني أنني استطعت أن أصل بدوري التاريخي في "الدمعة الحمراء" إلى الجمهور"، وبين اليوسف أن فوزه بالجائزة هو فوز لكل طاقم وأسرة العمل الذي لم يتوان كل فرد فيهم عن تقديم أفضل ما لديه.

ريماس منصور: فرحتي غامرة

بدورها قالت الممثلة ريماس منصور الفائزة بجائزة أفضل ممثلة كوميدية :" أشعر بفرحة غامرة، خاصة أنني إنسانة متفائلة دائماً بالخير، هذا التفاؤل هو الذي استمد منه قوتي و عزيمتي على تقديم الأفضل وأن أكون عند مستوى تطلعات الجمهور".

وأهدت ريماس جائزتها إلى طاقم مسلسل "سيلفي" وخاصة ناصر القصبي الذي دائماً ما يدعمها ويحرضها على تقديم الأفضل على حد وصفها.

حبيب الحبيب: الجائزة وسام اعتزاز على صدري

الفنان حبيب الحبيب الفائز بجائزة أفضل ممثل كوميدي خليجي أكد بأن تقديم الأدوار الكوميدية يعد صعباً في الخليج نظراً لارتفاع نقد وحدة الجمهور الذي لا يقبل أنصاف الحلول، وقال:" عندما أفوز بجائزة من مطبوعة عربية كبيرة وعريقة مثل "سيدتي" هذا بلا شك أنه مفخرة لي كفنان، وحدث مهم في مسيرتي"، وواصل الحبيب:" أعد الجمهور بأنني لن أقدم إلا ما يرضيهم ويحوز على استحسانهم، والسعي إلى ذلك دائماً"، معتبراً هذه الجائزة وسام اعتزاز على صدره وأن سعادته لا تضاهى.

يوسف الجراح: شكراً لكم

الفنان يوسف الجراح الفائز بجائزة أفضل ممثل كوميدي خليجي لم يصدق في البداية أنه فاز بجائزة "سيدتي" أفضل ممثل كوميدي في الخليج، وظنها مزحة وبعد أن تأكد أن الأمر في غاية الجدية قال:" شاركت في أكثر من حلقة في "سيلفي 2" وهذا معناه أن دوري وصل إلى الناس بشكل جيد، وهذا من فضل الله"، شاكراً الجمهور على ثقته ودعمه، ومتمنياً التوفيق للجميع.