بالصور.. المحارب عمر صيد من الوادى الجديد: مصر آمنة مادامت فينا روح أكتوبر

قال عمر على صيد أحد المحاربين القدامى من أبناء مدينة الخارجة بالوادى الجديد والذى أصيب فى حرب الاستنزاف عام 1969 أثناء مشاركته فى القتال بمنطقة الدفرسوار، إأن مصر ستظل هى القوة العاتية فى وجه كل المعتدين الدين يستهدفون المنطقة بالكامل وإن جنودها البواسل قادرون على مواجهة كل التحديات لما حباهم الله من عزيمة لا تهزم.

عمر صيد يشارك فى وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى بالخارجة

وأضاف صيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بالتكريم الدائم من القيادات والمواطنين فى ذكرى انتصارات أكتوبر من كل عام وهو ما لا يشعره بالعجز الذى أصابه فى الحرب، معتبرا أن تلك الإصابة وسام على صدره وأقل ما يقدمه من أجل الحفاظ على تراب الوطن وسيادة أراضيه.

وأوضح صيد أن الفترة التى تمر بها البلاد هى فترة عصيبة وتحتاج التماسك والتعاون من كل ابناء الوطن بمختلف فئاته فى ظل الأخطار المتزايدة التى تستهدف أمن واستقرار البلاد لصالح القوى الاستعمارية التى تستهدف تفتيت قوة الدولة المصرية.