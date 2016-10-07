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مصدر بـ"الكهرباء": مليار و600 مليون جنيه خسائر المصرية لنقل الكهرباء

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مصدر بـ"الكهرباء": مليار و600 مليون جنيه خسائر المصرية لنقل الكهرباء مصدر بـ"الكهرباء": مليار و600 مليون جنيه خسائر المصرية لنقل الكهرباء

>كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس جمال حنفى، كشفت أن حجم الخسائر فى ميزانية الشركة بلغت العام المالى 2015/2016 ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تم مناقشة ميزانية كل منها على حدة، بحضور رؤساء الشركات والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء ، لافتاً إلى أن هناك 5 شركات من إجمال الـ9 شركات حققوا خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.

 

وقال المصدر، أن هناك عدة أسباب وراء وقوع هذه الخسائر بقطاع الكهرباء، بعضها نتيجة أخطاء إدارية وأخرى بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع، بسبب استمرار الدعم العام الماضى، علاوة على انخفاض نسب التحصيل لشركات توزيع الكهرباء وخاصة من استهلاك المؤسسات الحكومية.


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