انعقاد المؤتمر السنوى للرابطة المصرية للكبد والجهاز الهضمى

عقد المؤتمر السنوى الثالث للرابطة المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد فى الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر الجارى بالإسكندرية .

وقال الدكتور إيهاب عبد العاطى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب المنوفية، إن المؤتمر ناقش خلال 6 جلسات علمية و24 محاضرة وبحث علمى الفيروسات الكبدية سى وبى وسرطان الكبد ،وأمراض الجهاز الهضمى مثل ارتجاع المرىء، وأورام البنكرياس والتهاب القولون التقرحى.

وقال إنه تم عرض عدد من الحالات الصعبة التشخيص ،من خلال ورش العمل لتدريب شباب الأطباء على التشخيص الدقيق للحالات.

شارك فى المؤتمر حوالى 400 طبيب من مختلف الجامعات المصرية .