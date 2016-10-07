أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انعقاد المؤتمر السنوى للرابطة المصرية للكبد والجهاز الهضمى

Google+ Print
انعقاد المؤتمر السنوى للرابطة المصرية للكبد والجهاز الهضمى انعقاد المؤتمر السنوى للرابطة المصرية للكبد والجهاز الهضمى

>كتبت أمل علام

عقد المؤتمر السنوى الثالث للرابطة المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد فى الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر الجارى بالإسكندرية .

وقال الدكتور إيهاب عبد العاطى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب المنوفية، إن المؤتمر ناقش خلال 6 جلسات علمية و24 محاضرة وبحث علمى الفيروسات الكبدية سى وبى وسرطان الكبد ،وأمراض الجهاز الهضمى مثل ارتجاع المرىء، وأورام البنكرياس والتهاب القولون التقرحى.

وقال إنه تم عرض عدد من الحالات الصعبة التشخيص ،من خلال ورش العمل لتدريب شباب الأطباء على التشخيص الدقيق للحالات.

شارك فى المؤتمر حوالى 400 طبيب من مختلف الجامعات المصرية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365