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طرق بسيطة تجعل رياضة المشى ضمن عاداتك اليومية

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طرق بسيطة تجعل رياضة المشى ضمن عاداتك اليومية طرق بسيطة تجعل رياضة المشى ضمن عاداتك اليومية

>كتب عبد الرحمن حبيب

لا يمكن لأحد إنكار أن المشي أحد أهم العادات التي تحسن الصحة العامة فرياضة المشي لها دور كبير في خفض الوزن كما أنها تؤدي إلى تحسين الدورة الدموية.

في هذا السياق، يقدم موقع "بولد سكاي" الهندي قائمة بجموعة من العادات التي يمكن لها أن تساعد الإنسان على جعل المشي عادة يومية وهي كالتالي:

1- اركن سيارتك بعيدا: اركن سيارتك بعيدا وامشِ إليها ومنها إلى العمل فسوف يكون لذلك أثرا كبيرا على صحتك ووزنك ، يمكن للأثر أن يكون واضحا خلال شهور .

2-خذ السلم بدلا من المصعد : يحسن ذلك الأمر من قدرتك على المشي كما أنه يجعلك تمشي مسافات أطول سواء في طرقات العمل أو في طرقات المنزل .

3-الخروج مبكرا لأخذ وقت المشي: يمكن لمن يركبون المواصلات الكثيرة أن يستغنوا عن وسيلة من وسائل المواصلات مقابل أن يمشوا بدلا من ذلك مع الخروج مبكرا ليكون هناك وقت.

4-جولة بعد الغداء : يمكنك الخروج من منزلك بعد الغداء بدلا من البقاء بين الجدران وهو الأمر الذي سوف يساعد على الهضم كما أنه من الأمور التي سوف تساعد على التكريس لعادة المشي وبقائها عادة أصيلة ضمن عاداتك.


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مصر 365

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