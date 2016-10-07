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شرطة التموين تضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز فى الساحل

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شرطة التموين تضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز فى الساحل شرطة التموين تضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز فى الساحل

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق

وتمكنت الحملات من ضبط أ م ع  30 سنة صاحب مخبز سياحى بمنطقة الساحل وعثر داخل المخبز علي كمية من المواد الغذائية وزنت (2 طن دقيق ) مجهولة المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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