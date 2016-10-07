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القبض على هارب من حكمين بالمؤبد بحوزته سلاحا آليا بالإسماعيلية

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القبض على هارب من حكمين بالمؤبد بحوزته سلاحا آليا بالإسماعيلية القبض على هارب من حكمين بالمؤبد بحوزته سلاحا آليا بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل هارب من حكمين بالمؤبد وبحوزته سلاحا آليا وطلقات نارية بقصد استخدامه فى العمليات الإجرامية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عبدالرؤوف شاهين رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء أحمد وليد وأحمد عثمان ومحمد أسعد ومحمد إدريس معاونى مباحث بضبط ضبط المتهم "هانى .ا. م" 24 سنة عاطل مقيم دائرة المركز له كارت تخصص إجرامى، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "خطف" وبحوزته سلاحا ناريا عبارة عن " بندقية آلية عيار 7،62 ×39 تحمل أرقاما 925059 بها خزينه بها 15 طلقة من ذات العيار.

وبالكشف عن السلاح تبين أنه غير مبلغ بسرقته وغير خاص بالأسلحة الأميرية بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استخدامه فى الأعمال الإجرامية غير المشروعة وما يخل بالأمن العام .

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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