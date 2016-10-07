أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 7/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 7/10/2016 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 7/10/2016

>

على الصعيد المهني:

قد تحصل على فرصة لإبرام اتفاق مع عميل مهم جدًا وهو ما يمكن أن يقلل من الضغط الاقتصادى على شركتك. ولكن قبل المضى قدما فى قرارك لتوقيع هذا العقد طويل الأجل أجرِ بعض التحريات عن الوضع المالى لهذه الشركة.

على الصعيد العاطفي:

لا تطرق باب أحدهم أبدًا عندما يتعلق الأمر بعلاقة عاطفية، وتذكر أنه حين يأتى الشخص المناسب ستجد الأمور تتحرك تلقائيا وستجد نفسك تحظى بشخص يشبه الهدية الثمينة فى حياتك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية بحاجة إلى إعادة النظر وكذلك نمطك الغذائى الذى تتبعه وأسلوب حياتك بشكل عام فاحرص على أن تتدارك هذا الأسلوب الخاطئ قبل أن تواجه مشكلة حقيقية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

لا تصدر الأحكام على الآخرين فهذا يزعجهم كثيرًا منك ويتسبب فى إفساد علاقاتك بهم ويسبب لك الكثير من الخسائر فى حياتك الاجتماعية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى