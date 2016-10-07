برج العقرب حظك اليوم الجمعة 7/10/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم مثالى لوضع خطة مالية جيدة ، حيث تزيد نفقاتك هذه الفترة بشكل ملحوظ ، والصعيد المهنى لمواليد برج العقرب سيشهد عددا من التغيرات التى قد تضيف لحياتك المهنية الكثير .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد برج العقرب لم يصل لمرحلة الاستقرار منذ عدة أسابيع ، فالتصرف بشكل عشوائى مع الشريك يؤثر سلبا على شكل العلاقة ويجعلها دائما قابلة للاضطراب .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب يبدو أنك تتمتع بحالة من النشاط وهو الأمر الناتج عن ممارسة بعض التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائى متوازن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

لا تضع جدولا لأولويات حياتك ، وتترك الأمور تسير بشكل عشوائى ، ستكتشف النتيجة السلبية بعد فوات الآوان .