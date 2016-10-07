أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 7/10/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الجمعة 7/10/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 7/10/2016

>

على الصعيد المهني:

اليوم مثالى لوضع خطة مالية جيدة ، حيث تزيد نفقاتك هذه الفترة بشكل ملحوظ ، والصعيد المهنى لمواليد برج العقرب سيشهد عددا من التغيرات التى قد تضيف لحياتك المهنية الكثير .

على الصعيد العاطفي:

 الصعيد العاطفى لمواليد برج العقرب لم يصل لمرحلة الاستقرار منذ عدة أسابيع ، فالتصرف بشكل عشوائى مع الشريك يؤثر سلبا على شكل العلاقة ويجعلها دائما قابلة للاضطراب .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب يبدو أنك تتمتع بحالة من النشاط وهو الأمر الناتج عن ممارسة بعض التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائى متوازن.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب  

لا تضع جدولا لأولويات حياتك ، وتترك الأمور تسير بشكل عشوائى ، ستكتشف النتيجة السلبية بعد فوات الآوان .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى