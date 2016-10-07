برج الأسد حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل غير مستقرة هذه الفترة، ولكن سيكون هناك الكثير من الأحداث التى ستغير وضعك تماماً، كما ستحصل على منحة مادية بسبب إنجاز حققته مؤخراً.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أوضاعك العاطفية جيدة جداً، اليوم مناسب كذلك للحصول على جلسة عاطفية مع الحبيب تخلصكما من التوتر الذى أثر على العلاقة فى الفترة الأخيرة.

على الصعيد الصحى ...

حاول أن تتخلص من النظام غير الصحى الذى تتبعه مؤخراً، وتحديداً فيما يتعلق بالأنظمة الغذائية التى تعتمد على الوجبات السريعة والتى أثرت على وزنك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن أوضاعك فى العمل ستتغير إلى الأفضل.