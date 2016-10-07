برج الجدى حظك اليوم الجمعة 7-10-2016

> كتبت رانيا علوى
برج الجدى على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى يسير بخطى ممتازة وذلك يرجع لأنك تتفانى فى صعيد العمل وتركز فى أداء المهام المكلف بها.
على الصعيد العاطفي:
تحتاج إلى أن تتعامل بنضج شديد حتى تحافظ على علاقتك بشريكك .
برج الجدى على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الجدى عليك أن تلجأ للطبيب من أجل عمل الفحوصات الطبيعة اللازمة ، واتباع نظام غذائى متوازن سيساعدك لتصبح فى حالة صحية جيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن الفترة المقبلة ستلتقى شخصا يغير مجرى حياتك و تفاصيلها ، التعامل بحكمة و بهدوء فى بداية تعارفكما أمر مهم .
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