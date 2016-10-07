برج الجدى حظك اليوم الجمعة 7-10-2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجدى يسير بخطى ممتازة وذلك يرجع لأنك تتفانى فى صعيد العمل وتركز فى أداء المهام المكلف بها.

على الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى أن تتعامل بنضج شديد حتى تحافظ على علاقتك بشريكك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى عليك أن تلجأ للطبيب من أجل عمل الفحوصات الطبيعة اللازمة ، واتباع نظام غذائى متوازن سيساعدك لتصبح فى حالة صحية جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن الفترة المقبلة ستلتقى شخصا يغير مجرى حياتك و تفاصيلها ، التعامل بحكمة و بهدوء فى بداية تعارفكما أمر مهم .