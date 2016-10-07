برج القوس حظك اليوم الجمعة 7-10-2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس عليك أن تحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك وخاصة إذا كنت تنوى بدء مشروع جديد .

على الصعيد العاطفي:

توتر أصاب علاقتك بشريكك كونه عجز عن فهم طموحاتك و طريقة تفكيرك ، عليك أن تبتعد لحد كبير عن الغموض الذى تتعامل به .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس أنت فى حاجة اليوم للاسترخاء للتخلص من الشعور بالإجهاد الذى تعانى منه منذ فترة طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

عليك أن تكون واضحا مع كل من حولك لكى تستطيع أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة المملوءة بالتوتر فلا داعى أن تخفى الحقائق .