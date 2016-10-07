أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الجمعة 7-10-2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الجمعة 7-10-2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 7-10-2016

>كتبت رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس عليك أن تحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك وخاصة إذا كنت تنوى بدء مشروع جديد .

على الصعيد العاطفي:

توتر أصاب علاقتك بشريكك كونه عجز عن فهم طموحاتك و طريقة تفكيرك ، عليك أن تبتعد لحد كبير عن الغموض الذى تتعامل به .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس أنت فى حاجة اليوم للاسترخاء للتخلص من الشعور بالإجهاد الذى تعانى منه منذ فترة طويلة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

عليك أن تكون واضحا مع كل من حولك لكى تستطيع أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة المملوءة بالتوتر فلا داعى أن تخفى الحقائق .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى