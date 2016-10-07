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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر برج الميزان حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر

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برج الميزان على الصعيد المهنى ..

إذا أردت أن تحقق أحلامك المؤجلة عليك أن تبذل الكثير من الجهد، تخلص من الكسل وأبدأ على الفور فى تحقيق ما تريد، فالوقت الذى لا يمر ليس فى صالحك على الإطلاق.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

تحاول دائماً أن تقدم الدعم اللازم للشريك، كما أنك استطعت أن تشاركه فى اللحظات السيئة التى مر بها مؤخراً، كما أنه من المتوقع أن تكون علاقتكما هى الأفضل خلال الأيام المقبلة.

على الصعيد الصحى ...

النوم فى ساعات متأخرة من الليل سيؤثر على صحتك، كما أنه سيجعلك غير قادر على التركيز فى عملك والقيام به على أكمل وجه ممكن، حاول أن تحافظ على صحتك أكثر من ذلك

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك السيئة ستتغير كثيراً إلى الأفضل خلال الأيام المقبلة، تعامل مع الأزمات بذكاء أكثر من المعتاد حتى تستطيع تجاوزها بسهولة.


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مصر 365

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