فيصل بن بندر: شبابنا يجب أن يكونوا في المقدمة ويصنعوا قراراتهم ويؤسسوا لمشروعاتهم

"الشباب هم من نعمل لأجله وهم من نتواصل معه يجب أن يكونوا متواجدين في جميع الاجتماعات التي تختص ببناء أمرهم ويجب أن يكونوا في مقدمة الحضور ومن يضع الحجر الأساس لمشروعاتهم يعملون سوياً مع أجهزة الدولة بما يفيدهم"، هذا ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس خلال اجتماعه بمديري التعليم بمنطقة الرياض وعدد من طلاب مدارس الرياض الحاصلين على جوائز عالمية بمكتب سموه بقصر الحكم.

واثنى سموه خلال حديثه لأبنائه المتميزين على الجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق المراكز المتقدمة في المسابقات العالمية ورفع راية المملكة في المحافل الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوطن يحتاج منهم الكثير ويتطلع لتحقيق النجاحات التي تنعكس عليه إيجاباً وتسهم في بنائه في شتى المجالات.

وقال أمير الرياض "هذه البلاد يجب أن تظل شامخة في ظل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- الذين يستطيعون أن يحققوا للشباب جميع متطلباتهم وكل ما يفيدهم بأمر دينهم ودنياهم".

سموه وجه بنقل مقاعد الطلاب المميزين في مقدمة قاعة الاجتماع ودعا إلى الاستفادة من أفكارهم

وأضاف الأمير فيصل بن بندر "تواجد شبابنا معنا في هذا اليوم لأنهم هم الأساس وهم الذين تخرج منهم الأفكار والرؤى لمستقبلهم، وهذه الدولة صاغت الأفكار لهؤلاء الشباب منذ بدايتها ووصلوا ولله الحمد للمستوى الذي ينشده ولي الأمر، فكانوا خير من يقدم في هذه النواحي الأشياء الكثيرة وبرؤى واستطلاعات تفيدهم جميعاً"، مضيفاً سموه "نحن نحتاج ونخطط لأمور الشباب ولابد أن يكون للشباب رأي في ذلك وهم الأهم كونهم من نعمل من أجلهم وهم من نتواصل معهم، فيجب أن نتواصل معهم ليتحقق المبتغى والهدف الذي نرجوه"، مشيداً بما حصلوا عليه من جوائز عالمية خلال مشاركتهم في المسابقات العالمية، داعياً إلى أن يستفاد من أفكارهم وإدخالهم المطبخ الذي تطبخ فيه الأفكار لتخرج مفيدة لهم وتواكب تطلعاتهم وطموحاتهم.

وحذر سموه من المغرضين لهذا الوطن وأبنائه بقوله "شبابنا مستهدف بكل الوسائل لأنه يحسد على ما هو فيه من نعم وخيرات، مشدداً على ضرورة ألا يترك مجال لمن يعبث بعقول الشباب وبيوت الشباب ومواجهته بكل ما نملك، والذي لن يتحقق إلا بتظافر الجهود بين الجميع، مؤكداً أن الشاب هو من يمنع ويحصن نفسه وزملاءه من هذه الأفكار الهدامة الدخيلة.

واختتم سموه لقاءه بقوله "أيها الشباب إنكم تستطيعون مواصلة المسيرة وأن تنيروا الطريق لنا لنعمل معكم بما فيه الخير والسداد، وننتظر منكم لنتواصل معكم ونهيئ لكم كل ما تريدونه، يجب أن يعلم الشاب أن هذه البلاد أمرها مسخر لأبنائها وإمكانياتها وعطاءاتها وأنهم هم الأساس" .

الطلاب المكرمون: نتطلع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والإسهام في نجاح رؤية 2030

أمير الرياض خلال احتفائه بالمتميزين يوم أمس حرص أن يسمع منهم جميعاً، وحضوا باستقبال مميز من سموه الذي وجه بأن يكونوا في مقدمة مقر الاجتماع بعد أن كانت مقاعدهم خلف مديري التعليم، ليؤكد لهم أن الوطن بقيادته ومواطنيه ينتظرون منهم الكثير من الإنجازات.

من جهته، وضح أمين عام مجلس منطقة الرياض م. خالد بن عبدالله الربيعة بأن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للقاء سموه بمدير عام التعليم بمنطقة الرياض الذي يأتي امتدادا لاجتماع أمراء المناطق ومديري التعليم بالمناطق من أجل إيجاد وسائل تربوية وتوعوية لها تأثير إيجابي ومباشر على الطلاب.

وأكد مدير التعليم بمنطقة الرياض أن الطالب هو المحور الأساسي للجميع، مؤكداً أن ما ذكره سمو أمير الرياض حافزاً لأبنائه لمواصلة التميز والنجاح.

بعدها قدم مدير التعليم بمحافظة الخرج عرضاً عن أنشطه وبرامج التربية الخاصة بمحافظة الخرج، كما تحدث مدير التعليم بمحافظة حوطة بني تميم ومدير التعليم بمحافظة الغاط عن النشاط الطلابي والدور الإيجابي للتوجيه والإرشاد. إلى ذلك، نوه المشرف على المسابقات العلمية بإدارة تعليم الرياض سعيد بالبيد باستقبال أمير منطقة الرياض لأبنائه المميزين مؤكداً أن عبارات ومشاعر سموه التشجيعية واهتمامه بهم دافعاً كبيراً وحافزاً من حوافز استمرارية النجاح، مبيناً أن الطلاب الذين استقبلهم سموه يوم أمس حققوا إنجازات عالمية يشار لها بالبنان وشرفوا المملكة في جميع المحافل الدولية التي تواجدوا فيها.

"الرياض" التقت الطلاب المتميزين الذين رفعوا شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على هذا التكريم والتقدير والتشجيع، مؤكدين أنهم سيبذلون ما بوسعهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأن يكونوا أساساً قوياً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، واعدين برد الجميل للوطن وأبنائه وأن يوظفوا خبراتهم وإنجازاتهم وبحوثهم في خدمة الوطن وأبنائه، وأن يواصلوا العطاء ليبقى علم المملكة حاضراً في كل محفل علمي.

الطلاب المميزون الذين استقبلهم أمير الرياض

فيصل فهد السيف (حاصل على ميدالية فضية في أولمبياد الفيزياء الدولي في سويسرا 2016م، وميدالية ذهبية في أولمبياد الأسبوع الخليجي2016م).

عبدالرحمن فياض آل إدريس (حاصل على ميدالية فضية في أولمبياد العلوم الدولي في كوريا 2015م، وميدالية برونزية في أولمبياد المندليف للكيمياء في روسيا 2016م).

الوليد إبراهيم الضرغام (حاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم الدولي في كوريا 2015م).

فيصل بن فهد السلوم (حاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم الدولي في كوريا 2015م).

مشعل علي باهمام (حاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم الدولي في كوريا 2015م).

علي محمد الأسمري (حاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم الدولي في كوريا 2015م).

عبدالعزيز علي الغبان ( حاصل على ميدالية بأولمبياد العلوم الوطني 2016م).

عبدالمجيد رباح الحربي (حاصل على وسام التميز ووسام الرياض خلال حج عام 1437هـ).

عبدالعزيز خالد الحسن (حاصل على وسام التميز ووسام الرياض خلال حج عام 1437هـ).

سموه مترئساً الاجتماع (عدسة/ بندر بخش)

سموه شكر المتميزين وشدد على أهمية مواصلة النجاح

أمير الرياض حرص أن يكون الشباب في مقدمة قاعة الاجتماع

الأمير فيصل بن بندر يتوسط الطلاب المتميزين

أمير الرياض حرص على الاستماع لجميع الطلاب الحاضرين

المشرف على المسابقات العلمية متحدثاً للزميل أبوظهير