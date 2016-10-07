«الأحوال المدنية» تبحث الاستفادة من بصمة العين والوجه

اختتم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب الاجتماع السنوي الثالث لمديري ومديرات عموم الأحوال المدنية "نحو أحوال مدنية ذكية"، الذي عُقِد بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة على مدى يومين.

واشتمل جدول أعماله على العديد من المواضيع التي تهدف إلى تطوير العمل ليتواكب مع رؤية 2030 من خلال حصر التحديات والعوائق التي قد يواجهها القطاع في سبيل تحقيق تلك الرؤية ووضع الخيارات والحلول المواكبة لها.

كما تم استعراض تجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال استخدامات الهوية الوطنية في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاستفادة من البصمة العشرية وبصمة العين والوجه في التطبيقات التقنية واستكمال التحول نحو الحكومة الالكترونية، إضافة إلى مناقشة أوجه تحسين وتطوير الإجراءات وميكنتها والربط مع القطاعات الحكومية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الاجتماع السنوي أظهر عزم جميع مديري ومديرات العموم على بذل الجهود والاستفادة من كافة الإمكانات البشرية والتقنية لمواكبة رؤية 2030، مؤكداً بأن الأحوال المدنية ماضية في عملية تطوير وتحسين أداء العمل، وأنها ستفتتح خلال هذا العام عدداً من المكاتب لخدمة المواطنين.