أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الأحوال المدنية» تبحث الاستفادة من بصمة العين والوجه

Google+ Print

اختتم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب الاجتماع السنوي الثالث لمديري ومديرات عموم الأحوال المدنية "نحو أحوال مدنية ذكية"، الذي عُقِد بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة على مدى يومين.

واشتمل جدول أعماله على العديد من المواضيع التي تهدف إلى تطوير العمل ليتواكب مع رؤية 2030 من خلال حصر التحديات والعوائق التي قد يواجهها القطاع في سبيل تحقيق تلك الرؤية ووضع الخيارات والحلول المواكبة لها.

كما تم استعراض تجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال استخدامات الهوية الوطنية في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاستفادة من البصمة العشرية وبصمة العين والوجه في التطبيقات التقنية واستكمال التحول نحو الالكترونية، إضافة إلى مناقشة أوجه تحسين وتطوير الإجراءات وميكنتها والربط مع القطاعات الحكومية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الاجتماع السنوي أظهر عزم جميع مديري ومديرات العموم على بذل الجهود والاستفادة من كافة الإمكانات البشرية والتقنية لمواكبة رؤية 2030، مؤكداً بأن الأحوال المدنية ماضية في عملية تطوير وتحسين أداء العمل، وأنها ستفتتح خلال هذا العام عدداً من المكاتب لخدمة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل