الغامدي: (رؤية 2030) تتطلب خدمات نوعية.. والحاجة للابتكار الرقمي ضرورة

قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي إسماعيل الغامدي، إن مشاركة الشركة في مؤتمر التميز في الشؤون البلدية يأتي إيماناً منها بتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما وأن خدمات البلدية تمس حياة المواطن والمقيم بشكل مباشر، كما أن موبايلي كمشغل اتصالات رائد بالمملكة يمكنها المساهمة في تحول المدن وتسهيل الكثير من الخدمات من خلال التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد على أن موبايلي تلعب دوراً رئيسياً في تحول المدن، وهناك ضرورة للتحول نحو المدن الذكية وما يرافقها من الاعتماد على تقنيات حديثة، والتي ستساهم في تقديم حلول تقنية لبعض التحديات التي تشهدها الخدمات مثل الرعاية الصحية، الطاقة، النقل والصناعة، والحركة المرورية، من خلال انشاء طرق ذكية وهو ما يساهم في تحسين الدعم اللوجستي.

واختتم الغامدي بقوله: "إن أهداف رؤية 2030 واضحة وتتطلب تطويرا كبيرا في الخدمات التي يتم تقديمها، لذا فإن الحاجة إلى الابتكار الرقمي أصبحت ضرورة أكثر من أي وقتٍ مضى لدفع عجلة اقتصادات الغد، وستلعب البلديات دوراً كبيراً في تحويل المدن واستيعاب البيانات الملحقة لإنتاج جيل جديد من الخدمات تتكيف حسب حاجة المستخدم والعصر.

القربي: المدن الذكية توجه مستقبلي وتتطلب تكاملاً بين كافة القطاعات الخدمية

وفي السياق ذاته، تحدث رئيس قطاع البلديات والحكومات المحلية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بشركة ارنست ويونغ هشام القربي، قائلا: ان مؤتمر التميز للشؤون البلدية يركز على التميز المؤسسي ورسم خارطة طريق نحو مدن ذكيه، وهذا ايضا يعتبر ضمن خطط واجندة رؤية 2030 للمملكة، لتحسين نوع الخدمات وما يخص ترفيه المواطن، وايجاد ايرادات ماليه للوزارات والادارات الحكومية، نتيجة الشراكات الاقتصادية بينها وبين القطاع الخاص، والوصول الى الاكتفاء الذاتي.

واوضح ان اقامة هذا المؤتمر تسهم في رقي اداء القطاعات البلدية، كونه يعتبر مؤتمرا علميا وعمليا وتثقيفيا نتيجة امتزاج الخبرات بين الداخل والخارج من المنتمين للقطاعات البلدية والخبراء فيها، وهو بلا شك يمثل استفاده من دول متقدمة في هذا الشأن، وايضا يشكل ابراز للتقدم الكبير والملحوظ التي تشهده المملكة مثلما استعرضت يوم امس تجربة امانة مكة المكرمة ونجاحاتها المميزة كشاهد على هذا التقدم.

وذكر القربي ان المدن الذكية تتطلب تكاملا بين كافة القطاعات الخدمية وتواصلها بشكل مستمر ومدروس، لا بعمل كل وزارة او قطاع بمفرده ،لأن ذلك ليس من مقومات المدن العصرية والمستقبلية، حتى تكون النهضة على اسس سليمة، تفاديا لما يشوبها من عدم توفر هذا التكامل المنشود، والذي اصبح طابعا عالميا وتوجها مستقبليا لا مناص عنه للرقي بالشعوب، وتوفير اقصى درجات المدنية والرفاهية، موضحا ان المدينة الذكية استحوذت على الكثير من محاور النقاش في المؤتمر والجلسات الحوارية كتوجه عالمي نحو حضارة اكثر رفاهية ومدنية واكثر تكاملية عملية ومادية.

هذا، وقد استكمل مؤتمر التميز في الشؤون البلدية برامجه لليوم الثاني بدراسة تطبيقية عن امانة العاصمة المقدسة كأول امانة على المستوى الوطني تحقق انجازات متميزة وفق معايير وضعتها في مصاف ابرز الجهات الحكومية نجاحا وتميزا في تقديم الخدمات.

تجدر الاشارة الى ان المؤتمر يقام في فندق برج رافال كمبنسكي بمدينة الرياض وترعاه الرياض اعلاميا.

إسماعيل الغامدي متحدثاً في المؤتمر