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ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر لأعلى مستوى في 18 شهراً بقيادة «السكر»

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) امس إن الغذاء العالمية ارتفعت في سبتمبر لأعلى مستوى لها منذ مارس 2015 يقودها السكر. وباستثناء انخفاض بسيط في يوليو زاد مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بشكل مستمر منذ يناير بعد نزوله لأدنى مستوى في سبعة أعوام. وسجل المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 170.9 نقطة فى سبتمبر بارتفاع 2.9 بالمئة عن الشهر السابق وعشرة بالمئة عنه قبل عام. وقالت الفاو إن أسعار السكر زادت 6.7 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الطقس السيء في البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم.

وانخفضت أسعار الحبوب بشكل طفيف لكن أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية ارتفعت.

وقال عبدالرضا عباسيان كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة "يرجع جانب كبير من زيادة سبتمبر إلى السكر فإذا توقف ارتفاع سعر السكر فسوف يستقر المؤشر نوعا ما." ورفعت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016-2017 إلى 2.569 مليار طن وهو ارتفاع قياسي ويعادل زيادة 1.5 بالمئة عن الموسم السابق. ومن المتوقع أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 742.4 مليون طن بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 740.7 مليون طن. ومن المتوقع أن تصل مخزونات الحبوب العالمية إلى 659.9 مليون طن في موسم 2016-2017 بانخفاض طفيف عن توقعات الشهر السابق.

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