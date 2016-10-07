سيف بن زايد يبحث التعاون مع وزير الداخلية الإيطالي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه، أمس، أنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالي، والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وحضره من الجانب الإيطالي ليبوربو ستيلليلنو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والبروفيسور فيليتشي كولومبرينو، منسق إعلامي، وماركو بيروناتشي، المستشار الدبلوماسي للوزير، وسابينا مادارو، رئيسة إدارة الشؤون الدولية، ولامبيرت جانيني، مدير مكافحة المخدرات، ودانيلا سوبراني، المتحدث الرسمي للوزير، وروبيرتو راميتا، رئيس مكتب الوزير.