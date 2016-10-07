محمد بن زايد يعزي في وفاة حمد الشامسي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى حمود حمد محمد سالمين ارحمة الشامسي وإخوانه في وفاة والدهم، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وقدّم العزاء، إلى جانب سموه، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.