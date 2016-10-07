ضاحي خلفان يوجه بخطط استراتيجية لرعاية الأحداث تتماشى مع الأجندة الوطنية

تماشيا مع الأجندة الوطنية للشباب بالدولة خلال الأعوام المقبلة وصولاً لرؤية الإمارات 2021م، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، مجلس إدارة الجمعية بوضع الخطط الاستراتيجية للجمعية بحيث تتماشى وتنسجم مع الأجندة الوطنية، ووجه معاليه بتطبيق ما يتعلق بالجمعية من هذه الأجندة، وطرح شعار “مجتمع متلاحم يحافظ على الهوية”، كبادرة مستمدة من الأجندة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع الجمعية الثاني والأربعين، بحضور سلطان صقر السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد مراد عبد الله الأمين العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، والعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، وبدرية الياسي، ومريم الأحمدي، وهيام الحمادي، وموزة الشومي، ومريم الشومي.

اهتمام

ووجه معاليه بضرورة الاهتمام بالبرامج التوعوية الموجهة للنشء عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل إعلامية هادفة، والاستعانة بالخبراء والأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين ببرامج توعية الأطفال والشباب، وحذر معاليه من مغبة وقوع الأطفال في براثن عصابات الإنترنت من خلال الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتصفح المواقع المشبوهة.

واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها: التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض التقرير الخاص بالموقع الإلكتروني للجمعية، وسبل تطويره.

كما ناقش الاجتماع مبادرة عام القراءة لعام 2016، واعتماد برامج وموازنة اللجنة الإعلامية للعام الجاري، وبعض المسائل المالية المتعلقة بمبنى الجمعية.

كما استعرض المجتمعون سير عمل الجمعية في المكتب التابع لها في الفجيرة، ومشاركة لجان مجلس الإدارة في توعية ورعاية الأحداث الجانحين، كما تم مناقشة بعض المطبوعات التوعوية المصورة التي تستهدف الأطفال.