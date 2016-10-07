محمد بن راشد: حريصون على تطوير علاقاتنا مع النيجر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، الرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، والوفد المرافق.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالرئيس الضيف، وتمنى له زيارة موفقة تعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين، واصفاً سموه العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر بأنها طيبة، مع تأكيد سموه حرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات إلى مستوى أعلى، بحيث تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها.

تقدم حضاري

وأعرب الرئيس إيسوفو عن إعجابه بمستوى التقدم الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الصُّعُد، خاصة في قطاع التنمية البشرية والاجتماعية والبنية التحتية والاستقرار المعيشي والاقتصادي الذي ينعم به المجتمع بشرائحه ومكوناته كافة.

نموذج حي

وأبدى رئيس النيجر رغبته وحكومة بلاده وشعبه في البحث عن قنوات جديدة، يمكن من خلالها توسيع رقعة التعاون بين بلاده ودولة الإمارات التي وصفها بأنها نموذج حي لدول القارة الإفريقية في التنمية والأمن والاستقرار والتلاحم الوطني بين القيادة والشعب.

مشيراً في هذا السياق إلى دور المرأة الإيجابي في الإمارات الذي لم يعد محصوراً في الأسرة والمدرسة أو مهنة معنية، بل تخطت ذلك إلى ميادين عمل أخرى كانت مقتصرة على الرجال، وهذا يبعث على الإعجاب والتقدير والاحترام، ويشكّل نموذجاً ومثالاً يحتذى للمرأة في بلاده وفي سائر البلاد الإفريقية.

مساعدات

وأشاد الرئيس الضيف، في معرض مباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى بلاده والشعوب الإفريقية الفقيرة، والتي بلغت مستويات عالية، أسهمت في توفير ولو الحد الأدنى من العيش الكريم لكثير من فقراء بلاده والمناطق الأخرى في إفريقيا.

نشر الأمن

كما نوّه بدور الإمارات في مكافحة الإرهاب، وسعيها الدائم لنشر الأمن والاستقرار والسلام في الدول والمناطق التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف وإرهاب، لا سيما في ليبيا واليمن والعديد من الدول.

وحضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، والوفد المرافق للرئيس الضيف.