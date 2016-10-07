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«غزلان الصحراء» يشارك في مسابقات سراييفو الرياضية

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يشارك 20 شاباً وفتاة من فريق "غزلان الصحراء" في المسابقات الرياضية التي انطلقت اليوم الخميس في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو.

وينظم مركز "Oaza" هذه المسابقات وهو "مركز خيري يخدم ذوي الإعاقة الذهنية ويساهم في تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع"، بالتعاون مع فيفا والأولمبياد الخاص في البوسنة.

وتستمر المسابقات حتى يوم الأحد، وتشمل منافسات في السباحة والبولنج والبوتشي وكرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة وألعاب القوى.

"غزلان الصحراء" فريق رياضي من مركز العون بجدة، يتكون من فتيان وفتيات أعمارهم من 14 عاماً وما فوق، شاركوا عدة مرات في الأولمبياد الخاص في دول مختلفة، وحصلوا على ميداليات ذهبية وجوائز في منافسات محلية ودولية.

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