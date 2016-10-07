بلدية قنا تعيد فتح الطرق المتضررة من السيول

عملت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، خلال اليومين الماضيين، على فتح الطرق في القرى المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة الأسبوع المنصرم.

وباشرت البلدية العديد من البلاغات التي تلقتها من الدفاع المدني وعدد من المواطنين، حيث عزل بعض سكان القرى وغاب طلابها وموظفوها عن أعمالهم.

وأوضح رئيس بلدية قنا إبراهيم الحفظي أن البلدية بكامل معداتها عملت على فتح طرق القرى المتضررة، فقد شهدت طرق مركز خلال وقرى الضمو انهيارات صخرية وانجراف للأتربة والأحجار بالأودية، بالإضافة إلى شفط مستنقعات المياه المتجمعة بالشوارع، وكذلك كنس الأتربة والأحجار التي جرفتها السيول.