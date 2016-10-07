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طلاب المدينة يطلعون على معالم القصيم التراثية

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اطلع وفد طلابي من المدينة المنورة على معالم منطقة القصيم السياحية والتنموية ضمن برنامج عيش ، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها، وتنفذه من خلال منظمي رحلات سياحية مرخصين من الهيئة.

وشملت زيارة الطلاب الاطلاع على عدد من المواقع منها معرض تعليم القصيم "ملحمة وطن وميلاد أمة"، ولجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة، ومواقع تراثية وسياحية شملت سوق المسوكف التراثي والنزل الريفي في عنيزة، والبلدة التراثية في المذنب، وصخرة عنترة بن شداد في قصيباء، ومقصورتي الراجحي والسويلم، ومتحف الكحيلي في البكيرية، والبلدة التراثية في الجواء، وعدد من المصانع.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح، أن برنامج عيش السعودية يهدف لتعزيز انتماء الشباب واكتشافهم لوطنهم بمشاركتهم في رحلات يعيشوا من خلالها تاريخ وطنهم ويطلعوا على كنوزه الأثرية والتراثية التي تدل على العمق الحضاري للمملكة، كما تتاح لهم الفرصة لزيارة معالم حضارية وتنموية ولقاء المسؤولين، ليسهمو في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والإسهام في صنع مستقبله.

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