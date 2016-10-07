«الأمنية» تستقبل الملتحقين في برامج الدبلومات العُليا

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية​ ​منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية الملتحقين ​ببرامج الدبلومات العليا ما بعد المرحلة الجامعية، وذلك بالمعهد العالي للدراسات الأمنية بالكلية. وألقى مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي، كلمة امتدح فيها ما حققته برامج الدبلومات العليا من مستويات متقدمة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، لتلبي احتياجات القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات المدنية ذات العلاقة بالمجال الأمني. وأشار مدير المعهد العالي للدراسات الأمنية العميد د. محمد بن منيع، إلى أن المعهد أصبح منارة أكاديمية أمنية مميزة يعمل فيه نخبة من منسوبي الكلية، ويضم هيئة علمية تم اختيارهم بعناية من داخل وخارج الكلية ليقدموا العديد من المواد المتخصصة إضافة إلى تجاربهم العلمية والعملية خلال هذا العام. وقد بلغ عدد الملتحقين في برامج الدبلومات العليا 160 دارساً من مختلف قطاعات وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ووزارة الدفاع ورئاسة الحرس الملكي ووزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الإنسان، وكذلك من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للموانئ، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وعدد من الدارسين من جمهورية اليمن الشقيقة من خريجي كلية الملك فهد الأمنية.