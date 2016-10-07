الخطيب: افتتاح دور السينما تحت النظر.. و266 برنامجاً في روزنامة ترفيه 2016

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب" أن افتتاح دور للسينما في المملكة تحت النظر، ولكنها حتى الآن ممنوعة"، وقال في تصريحات صحفية عقب حضوره فعاليات الأسبوع الثاني من العروض الفنية الترفيهية التي تنطلق بإشراف وترخيص هيئة الترفيه، والتي أقيمت في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض مساء أمس الخميس، قال "إن روزنامة الهيئة في 2016 تضم 266 برنامجا ترفيهيا، وبدأت بالرياض، مشدداً على أن الهيئة تعمل وفقا لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف في جانب الترفيه الى زيادة اسهامها في الناتج المحلي في المملكة من 3% الى 6% وكذلك خلق فرص عمل للشباب السعودي والشابات، منوها الى أن نظام الهيئة صدر الاثنين الماضي، وأنها تعمل وفقاً لذلك لوضع خطط ورزنامة 2017 وبما يحقق شراكة فعلية مع القطاع الخاص، مؤكدا أن دور الهيئة لصناهة الترفيه تشريعي وتنظيمي ودعم للقطاع الخاص من خلال عدة اتجاهات ومنها، توفير النافذة الواحدة للترخيص والعمل في المملكة، حيث لا يحتاج الذهاب لقطاع البلديات أو غيرها من الجهات.

ونوه الخطيب باهتمام القيادة بقطاع الترفيه، وصناعة البسمة للمواطن السعودي، ولمسنا ذلك منذ البداية في مسرح جامعة الأميرة نورة من خلال عروض جديدة تقدم للمرة الأولى بالمنطقة، موضحاً أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اثناء زيارته الأخيرة لأميركا اهتم بجانب الترفيه والتقى مسؤولي شركات مختصة بهذا المجال، ومنها شركة" 6 فلاق" التي سوف تبدأ أول مشاريعها في المملكة بعد أربع سنوات من خلال حديقة العاب عالمية كبيرة، مبيناً " أن الدولة حريصة على فتح الاستثمار في هذا الجانب، وأيضا تقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة التي ستعمل في هذا المجال الهام في حياتنا العصرية.

وفي رد على سؤال لـ"الرياض " عن اهتمام الهيئة بدعم صناعة الترفيه المحلية وتبينها دعمها، قال "لقد اهتممنا بذلك من خلال فعاليات نظمت في يومنا الوطني، وعروض مسرح الشباب السعودي، مثل "كوميدي كليب" وسوف نحرص على مؤازرة أي برامج ترفيه تجد صدى بين الجماهير.

وقد قدمت فرقة ايلومينيت (iLuminate) المعروفة باستعراضاتها البصرية المذهلة، عروضها أمام اكثر من ١٨٠٠ شخص استعراضات بصرية مذهلة تعتمد مبدأ الألوان العاكسة للضوء الأسود، وتمزج بين اللغة الحركية المتقنة والرسائل الصورية، وهي تستند إلى صور خيالية وألوانٍ براقة لتبعث البهجة والإثارة في نفوس المشاهدين.

وحضر العرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والسفير البريطاني في الرياض، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، وسفارة فنلندا بالمملكة.

وفيما تستمر فعاليات ايلومينيت على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت بجامعة الأميرة نورة بالرياض، تتوقع الهيئة العامة للترفيه أن يبلغ إجمالي الحضور باختتام الأسبوع الثاني لهذه الفعالية في الرياض قرابة ١٠ آلاف شخص.

وكشفت الهيئة أن هذه الفعالية تأتي ضمن روزنامة تضم أكثر من عشرات الفعاليات التي تشمل مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تستعد خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ أكتوبر القادم، لاستضافة عروض عائلية مباشرة لفرقة ايلومينيت الفنية والاستعراضية، وذلك ضمن أجندة البرامج الترفيهية التي رخصت لها الهيئة.

حضور كبير لأول برامج ترفيه أجنبية تقدم في المملكة