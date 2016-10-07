مسؤول بريطاني ينوه بجهود مركز الملك سلمان ودوره الإنساني في اليمن

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة بمقر المركز أمس الأول مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التنمية الدولية البريطانية ديفيد هالام، والوفد المرافق له.

واستمع هالام لشرح قدمه د. الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للأشقاء اليمنيين التي تتضمن حلّ قضايا العالقين والمساعدات المتنوعة الغذائية والطبية والبرامج التي قدمها المركز للعديد من الدول المنكوبة.

وأشاد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التنمية الدولية بالجهود والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقوم بها المركز والصدى الإيجابي الذي لاقاه من المجتمع الدولي ودوره الإنساني المهم في اليمن.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء لآلية التعاون والاستفادة من الخبرات فيما بينهما.

من ناحية أخرى، استقبل د. الربيعة في مقر المركز أمس، سفيري خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي جيبوتي وطاجيكستان عبدالعزيز الداوود، وعبدالعزيز البادي كلاً على حده وذلك بمقر المركز.

واطّلع السفيران خلال الزيارة على ما يقدمه المركز من خدمات ومساعدات إنسانية للعديد من الدول والبرامج التي نفذها المركز في 30 دولة في أربع قارات.

وعبر السفير البادي عن سعادة الشارع الطاجيكي بالمساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للمتضررين في طاجيكستان مؤخراً جرّاء الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً من البلاد.

وقدم د. الربيعة الشكر للسفيرين نظير التسهيلات التي تقدمها سفارتا خادم الحرمين من استقبال لوفود المركز والتواصل مع الأجهزة الحكومية المعنية في البلدين والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني داخل البلدين، بالإضافة إلى الوقوف على سير الترتيبات خلال عمليات التوزيع للإغاثة والبرامج الإنسانية.

.. ويلتقي السفير عبدالعزيز البادي