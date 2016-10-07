أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ختام فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة

Google+ Print
ختام فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة ختام فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة

اختتمت في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة أمس، فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي الذي استمر 22 يوما، بمشاركة القوات الجوية الملكية والقوات الجوية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح قائد التمرين من القوات الجوية الملكية السعودية المقدم الطيار ركن محمد بن مهدي الزهراني، أن التمرين يأتي في إطار التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين القوات الجوية الملكية السعودية ومثيلاتها من القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية هذه التمارين المشتركة ودورها الفعّال في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات بين القوات المشاركة في التمرين ، في مجال العمليات كافة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد لمواجهة اَي تهديد.

وأعرب المقدم الزهراني عن اعتزازه لما لمسه من روح التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المشاركة في التمرين الذي ظهر جلياً خلال تنفيذ مراحل هذا التمرين ، منوهاً بأهمية إجراء مثل هذه التمارين الجوية المشتركة لاكتساب المزيد من الخبرة والقدرة على التخطيط للعمليات الجوية بالتعاون مع الأشقاء وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية بين القوات المشاركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة