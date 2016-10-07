ختام فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة

اختتمت في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة أمس، فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي الذي استمر 22 يوما، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح قائد التمرين من القوات الجوية الملكية السعودية المقدم الطيار ركن محمد بن مهدي الزهراني، أن التمرين يأتي في إطار التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين القوات الجوية الملكية السعودية ومثيلاتها من القوات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية هذه التمارين المشتركة ودورها الفعّال في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات بين القوات المشاركة في التمرين ، في مجال العمليات كافة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد لمواجهة اَي تهديد.

وأعرب المقدم الزهراني عن اعتزازه لما لمسه من روح التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المشاركة في التمرين الذي ظهر جلياً خلال تنفيذ مراحل هذا التمرين ، منوهاً بأهمية إجراء مثل هذه التمارين الجوية المشتركة لاكتساب المزيد من الخبرة والقدرة على التخطيط للعمليات الجوية بالتعاون مع الأشقاء وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية بين القوات المشاركة.