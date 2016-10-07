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مميش: نسعى إلى تطوير الخدمات بالمجرى الملاحى لقناة السويس لزيادة الموارد

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مميش: نسعى إلى تطوير الخدمات بالمجرى الملاحى لقناة السويس لزيادة الموارد مميش: نسعى إلى تطوير الخدمات بالمجرى الملاحى لقناة السويس لزيادة الموارد

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش  رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تسعى إلى تطوير الخدمات الملاحية بالمجرى الملاحى للقناة لزيادة الموارد المالية وجذب أكبر عدد من السفن، من خلال خطة الهيئة لمنح السفن العابرة للقناة تخفيضات معينة حسب الحمولات، مشيرًا إلى أن القناه الجديدة ساعدت فى تقليل عدد ساعات العبور، وساهمت فى استيعاب عدد كبير من السفن.

 

وأكد مميش، فى تصريحات صحفية، أهمية أنفاق  قناة لسويس التى تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها فى الإسماعيلية وبورسعيد، حيث ستساعد الأنفاق على تعظيم منظومة النقل بالمنطقة، بالإضافة  إلى مزايا اقتصادية كبيرة فى سوق النقل العالمى، لذلك كان لابد من تطوير المشروعات بقناة السويس للاستفادة  من هذه الإنفاق التى ستساهم فى زيادة الموارد للقناة.

 

وأضاف مميش، أن من المشروعات التى قاربت على الانتهاء مشروع كوبرى الرسوة ببورسعيد، والذى يربط بين مدينة بورسعيد ومدينة بور فؤاد شرق القناة، ومن المنتظر افتتاحه فى 23 ديسمبر من العام الحالى، فى إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكى وعددها 600 حوض سمكى من إجمالى 4000 حوض على جانبى قناة السويس، بهدف زيادة الإنتاج  السمكى وتوفير فرص عمل للشباب.


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