أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب صلاح عيسى: سنراقب تطبيق "الخدمة المدنية" بالجهاز الإدارى للدولة

Google+ Print
النائب صلاح عيسى: سنراقب تطبيق "الخدمة المدنية" بالجهاز الإدارى للدولة النائب صلاح عيسى: سنراقب تطبيق "الخدمة المدنية" بالجهاز الإدارى للدولة

>كتب محمود حسين

قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمرشح لرئاسة اللجنة فى انتخابات هيئة المكتب المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر الجارى، إن اللجنة ستراقب وتتابع تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد داخل المصالح والجهات والهيئات الخاضعة له.

 

وأضاف "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة مستعدة لتلقى أى شكاوى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن وجود خلل فى تطبيق القانون أو عرقلة تطبيقه، أو أى شكاوى عن مخالفة أحكامه، وسيتم التعامل معها لأن اللجنة من ضمن مهامها حماية حقوق العاملين والعمال.

 

وأشار "عيسى"، إلى أن الهدف من إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا، هو تحقيق الإصلاح الإدارى فى الجهاز الإدارى للدولة وحماية حقوق الموظفين.

 

وكان مجلس النواب وافق على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى يوم الثلاثاء الماضى، وأرسله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بأثر رجعى فيما يتعلق بصرف العلاوة الدورية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والمقدرة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365