حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش بالوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه.

وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم "ش.ع" يتاجر بالمواد المخدرة ويروجها على عملائه بدائرة القسم.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، حيث إعترف أن المواد المخدرة المضضبوطة بحوزته كان يستعد لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.