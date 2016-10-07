أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - " تيا أحمد " موهبة فريدة عمرها 7 سنوات " أصغر مصممة أزياء " -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الجيش العراقى تستعيد السيطرة على مناطق جزيرة الرمادي بالأنبار

Google+ Print
قوات الجيش العراقى تستعيد السيطرة على مناطق جزيرة الرمادي بالأنبار قوات الجيش العراقى تستعيد السيطرة على مناطق جزيرة الرمادي بالأنبار

  

استكملت قوات الجيش العراقى السيطرة على مناطق جزيرة الرمادى بمحافظة الأنبار، حيث تمكن قوات من الفرقة العاشرة من تحرير مناطق "البوذياب" و"البو على الجاسم" و"البوعساف" شمالى مدينة الرمادى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى وصولاً إلى حدود قطاع "عمليات الجزيرة".

وذكرت وزارة الدفاع العراقية مساء أمس الخميس، أن القوات حافظت خلال العمليات العسكرية ضد داعش على الممتلكات العامة والخاصة وعلى أرواح المواطنين المتواجدين فى المناطق التى كان داعش يسيطر عليها.

على صعيد متصل، قصفت مدفعية قوات التحالف الدولى ، استناداً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مقرين لداعش ودمرتهما بالكامل، مما أسفر عن مقتل 20 إرهابياً ودمرت ثلاث سيارات محملة بالعتاد والأسلحة وقذائف الهاون جنوب ناحية كبيسة شمال غربى الرمادى غربى الأنبار.

كما دمر طيران القوة الجوية العراقي، وفق معلومات مديرية الاستخبارات والأمن، خلال قصفه موقعا للتفخيخ وتصفيح السيارات ومقرا لداعش ومضافتين للإرهابيين فى قضائى عانه والقائم غربى الأنبار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365