قوات الجيش العراقى تستعيد السيطرة على مناطق جزيرة الرمادي بالأنبار

استكملت قوات الجيش العراقى السيطرة على مناطق جزيرة الرمادى بمحافظة الأنبار، حيث تمكن قوات من الفرقة العاشرة من تحرير مناطق "البوذياب" و"البو على الجاسم" و"البوعساف" شمالى مدينة الرمادى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى وصولاً إلى حدود قطاع "عمليات الجزيرة".

وذكرت وزارة الدفاع العراقية مساء أمس الخميس، أن القوات حافظت خلال العمليات العسكرية ضد داعش على الممتلكات العامة والخاصة وعلى أرواح المواطنين المتواجدين فى المناطق التى كان داعش يسيطر عليها.

على صعيد متصل، قصفت مدفعية قوات التحالف الدولى ، استناداً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، مقرين لداعش ودمرتهما بالكامل، مما أسفر عن مقتل 20 إرهابياً ودمرت ثلاث سيارات محملة بالعتاد والأسلحة وقذائف الهاون جنوب ناحية كبيسة شمال غربى الرمادى غربى الأنبار.

كما دمر طيران القوة الجوية العراقي، وفق معلومات مديرية الاستخبارات والأمن، خلال قصفه موقعا للتفخيخ وتصفيح السيارات ومقرا لداعش ومضافتين للإرهابيين فى قضائى عانه والقائم غربى الأنبار.