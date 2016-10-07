أهالى الروازقية بالشرقية يطالبون بإحلال وتجديد مسجد القرية

تعانى قرية الروازقية التابعة لوحدة الصوفية المحلية مركز اولاد صقر محافظة الشرقية كباقى قرى محافظة الشرقية من انعدام الخدمات وإهمال المسئولين لهم

وأعرب أهالى القرية عن استيائهم جراء عدم اهتمام المسئولين بشكواهم فمسجد القرية الوحيد ايل للسقوط وتم ابلاغ وزارة الاوقاف منذ أكثر من 3 سنوات دون اتخاذ اى موقف وأصبح يمثل خطورة على المصلين بخلاف طلبهم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بالقرية دون اتخاذ اى إجراء

وقال السيد سالم السيد من أهالى القرية إن مسجد التقوى هو المسجد الوحيد بالقرية نؤدى فيه المناسك جميعها وتم بناءة عام 1965 على نفقة الأهالى ومن وقتها لم يتم تجديده رغم انه تم ضمه لوزارة الاوقاف منذ اكثر من 20 سنة واصبح يمثل خطورة بالغة على المصلين بسبب التصدعات التى ملأت اركانه فجدرانه متهالكة وسقفه يتصدع على الاهالى عند أداء الصلاة.



> وأضاف أن الأهالى تبرعوا بمساحة نصف قيراط من الجهة البحرية للمسجد وربع قيراط آخر من الجهة الغربية لتوسعة المسجد بعد زيادة عدد السكان بالقرية واصبح المسجد لا يسع جموع المصلين به



> وقال أن الاهالى تقدموا للاوقاف بطلب احلال وتجديد وتوسعة المسجد منذ اكثر من 3 سنوات ولم يتحرك ساكنا من وقتها حتى الان.