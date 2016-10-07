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منظمة الصحة العالمية تحذر من تغير نشاط المخ بسبب المحمول

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منظمة الصحة العالمية تحذر من تغير نشاط المخ بسبب المحمول منظمة الصحة العالمية تحذر من تغير نشاط المخ بسبب المحمول

> كتبت أميرة شحاتة

تزايدت الأخبار حول هاتف iphone 7  المحمول الجديد من شركة أبل وعن إصداره وانشغل الجميع بالتحدث عن سعره الباهظ الذى قد يصل لعشرة آلاف جنيه مصري، وفى ذات السياق حذرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمى من أضرار استخدام الهواتف المحمولة بشكل عام فقد أثبتت من خلال الدراسات أخطار تودي بحياة الإنسان.

فقد جاء عن تقرير منظمة الصحة العالمية "  "who أن استخدام الهاتف المحمول يزيد من خطر الطريق من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من فرص حدوثها، أى إن كان استخدامها بالسماعات أو بدونها ، وذلك بسبب حالة التشتيت التى تتسبب فيها خلال القيادة.

كما أكدت على بعض التأثيرات الصحية الأخرى من جراء استخدامه والتى تشمل تغير نشاط المخ وعادات النوم ومازالت الأبحاث مستمرة حول سلبيات استخدام الهواتف المحمولة، أما عن تسبب ذبذباته للإصابة بسرطان المخ فلا يوجد أى أدلة حول حقيقة هذا الإدعاء.

 

 


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مصر 365

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