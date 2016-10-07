7 نصائح للتخلص من زيادة الوزن والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة

زيادة الوزن من الأمراض العصرية التى يعانى منها الصغار والكبار، ويقوم الجميع بمحاولة التخلص من هذا المرض بكل الطرق ولكن غالبية الطرق تفشل بسبب عدم الالتزام بخطوات الصحة الغذائية السليمة التى تساعد فى التخلص من الدهون المتراكمة.

نصائح للتخلص من آفة زيادة الوزن..

ويقدم الموقع الأمريكى "بيزنس انسايدر" مجموعة من النصائح التى تساعد فى التخلص من آفة زيادة الوزن والمحافظة على الصحة العامة، وهى..

1. تناول أنواع الطعام المفضلة ولكن بطريقة صحية، فعندما يتناول الفرد الوجبات التى يحبها يشعر بالسعادة وهو يساعد على التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

2. تناول كميات قليلة من الوجبات فمنها تشبع رغبة الجوع ومن جانب آخر التعود على هذه الطريقة على المدى الطويل يساعد فى المحافظة على الجسم المثالى والتخلص من السمنة.

3. كمية الطعام التى تتناولها وأنت جائع لا تتعدى حجم قبضة يدك.

4. الخضروات والفواكه الطبيعية بدائل عن السكر فهى تساعد على توازن نسبة السكر فى الدم بالإضافة إلى الحد من خطر الإصابة بالأمراض الأخرى.

5. تناول منتجات الألبان والأسماك والبيض لتنشيط بكتيريا المعدة النافعة التى تساعد على التخلص من زيادة الوزن.

6. عدم ترك مسافات طويلة بين الوجبات وبعضها، لأن الجوع الزائد سيجعلك تتجه لتناول الطعام عالى السعرات الحرارية.

7. تناول كميات كبيرة من الألياف والبروتين حتى تشعر بالشبع لفترات طويلة.