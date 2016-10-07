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بدء الإغلاق الجزئى لدائرى القليوبية لتركيب 4 كاميرات بطريق شبرا – بنها

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بدء الإغلاق الجزئى لدائرى القليوبية لتركيب 4 كاميرات بطريق شبرا – بنها بدء الإغلاق الجزئى لدائرى القليوبية لتركيب 4 كاميرات بطريق شبرا – بنها

>كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، فى عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى أعلى منطقة أم بيومى بالقليوبية لمدة 12 ساعة، اليوم الجمعة، بسبب تركيب 4  كاميرات لطريق شبرا - بنها، ضمن المشروع القومى للطرق الذى تشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال، لسحب الكثافات المرورية بالمنطقة.

 

وأكد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب كاميرات للطريق يوم الجمعة 7-10-2016 من الساعة 2 ليلاً وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، وسيتم خلال كل يوم محدد تركيب 4 كاميرات معدنية الواحدة منها يصل طولها إلى 42 مترًا، وسيتم استقطاع جزئى للحركة المرورية بالطريق الدائرى لنطاق محافظة القليوبية بكل اتجاه لوقوف الروافع والمعدات والأوناش طوال فترة الأعمال لكل مرة سيتم غلق الطريق بالكامل فى الاتجاهين، أثناء رفع الجسم المعدنى لمدة 20 دقيقة متصلة أثناء عملية الرفع والتثبيت للكمر ثم يعاد فتحه مرة أخرى، وهكذا حتى الانتهاء من رفع الكمرات الأربعة.

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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