إبراهيم عيسى يكشف لبثينة كامل عن أصعب يوم في حياته

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن أصعب يوم مر عليه في حايته، إلا وهو وفاة والدته، وانه مر بحالة نفسية سيئة للغاية نظرا لتعلقه الشديد بها.

وأضاف عيسى، عبر برنامج اعترافات ليلة للاعلامية بثينة كامل على قناة العاصمة 2 اليوم، الخميس، انه لم يذهب في حياته إلى الطبيب النفسي برغم ان صديقه الشخصي من الاطباء النفسيين الكبار.

واعترف عيسى، لبثينة كاملا قائلًا ” قضيت فترات رائعة من حياتي في الإذاعة المصرية كمعاون لبثينة كامل في برنامج اعترافات ليلة، والعديد من مقدمات البرنامج كانت من تأليفي”.

ويذكر أن برنامج اعترافات ليلة يذاع الخميس والجمعة من كل اسبوع في العاشرة مساءً، على قناة العاصمة 2، ومن تقديم الإعلامية بثينة كامل، ويرئس تحريره خالد كساب.