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رئيس جامعة القاهرة: انتصار أكتوبر ليس مجرد نصر بل تجسيد لقوة وإرادة الشعب

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رئيس جامعة القاهرة: انتصار أكتوبر ليس مجرد نصر بل تجسيد لقوة وإرادة الشعب رئيس جامعة القاهرة: انتصار أكتوبر ليس مجرد نصر بل تجسيد لقوة وإرادة الشعب

جابر نصار _ أرشيفية

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن الإنتصار الذى حققه الجيش المصرى الباسل فى حرب 73 ، ليس فقط نصرا فى معركة حربية ضد جيشين ، ولكنه تجسيد لإرادة الإنتصار لدى جموع الشعب المصرى.

وناشد نصار خلال مداخلة هاتفية لقناة ” دريم ” جميع طلاب الجامعات الذين لم يعايشوا فترة حرب أكتوبر أن عليهم أن يدركوا أنهم ينتموا لشعب عظيم إستطاع بكل عزة وفخر أن يسترد أرضه المسلوبة منه.

ولفت إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين إدارة الجامعة وكافة الطلاب بمختلف الكليات من خلال البرامج الثقافية والفنية التى تزرع بداخل كل طالب حب الكلية والجامعة وبلاده بشكل عام، وهناك إهتمام كبير من إدارة الجامعة لتفتيح عقول الطلاب وتثقيفهم والتواصل المستمر معهم.

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