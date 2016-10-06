إبراهيم عيسى لبثينة كامل: من لا يغير رأيه “حمار”‎

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ثقافة الاعتراف ضرورة عظيمة، وهي طريقة علاج المشاكل العامة أو الخاصة، وأن برغم أهمية هذه الثقافة إلا أنها غائبة في مجتماعتنا المصرية.

وأضاف عيسى، عبر برنامج اعترافات ليلية للإعلامية بثينة كامل على قناة العاصمة 2، اليوم الخميس، أن هناك فرق كبير عن تغيير الموقف وتغيير المبادئ، موضحًا أن تغيير المواقف ضرورة، ومن لا يغير رأيه “حمار”، أما المبادئ فهي لا تتغير كالحرية والعدل والمساواة وما الى ذلك من المبادئ والقيم الهامة.

,يذكر أن برنامج اعترافات ليلة يذاع الخميس والجمعة، من كل أسبوع في العاشرة مساءً، على قناة العاصمة 2، ومن تقديم الإعلامية بثينة كامل، ويرئس تحريره خالد كساب.