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البشير يغادر مطار القاهرة الدولى بعد لقاء السيسي

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البشير يغادر مطار القاهرة الدولى بعد لقاء السيسي البشير يغادر مطار القاهرة الدولى بعد لقاء السيسي

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس السوداني عمر البشير ، عائدا الى الخرطوم عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين ، التقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح ، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات ، وشهد الرئيسان افتتاح أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة .

وترأس السيسي مع البشير اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين العربيتين الجارتين، ووقع الرئيسان امس الأربعاء وثيقة شراكة استراتيجية تجسد العلاقات الوثيقة بين والسودان،

وفي احتفال بمناسبة الذكرى 43 للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 ، منح السيسي وسام “نجمة سيناء” لعمر البشير ، تقديرا لمشاركته ضمن لواء تابع للجيش السوداني في حرب السادس من أكتوبر 1973 ، وقال السيسي في كلمة بالمناسبة إن “السودان حرص على إرسال لواء مشاه للجبهة المصرية، كان من ضمنه الرئيس عمر البشير شخصيا، واليوم نكرمه”.

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