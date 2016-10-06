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الرئيس السودانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

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الرئيس السودانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي الرئيس السودانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

>كتب محمد طنطاوى

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل الرئيس السودانى عمر حسن البشير، عائدا إلى الخرطوم عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين، التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، فى شتى المجالات وشهد الرئيسان افتتاح أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة 

 

 وترأس الزعيمان السيسى مع البشير اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين العربيتين الجارتين، و وقع الرئيسان أمس الأربعاء  وثيقة شراكة استراتيجية تجسد العلاقات الوثيقة بين والسودان. 

 

 

وفي احتفال بمناسبة الذكرى 43 للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، منح السيسى وسام "نجمة سيناء" لعمر البشير، تقديرا لمشاركته ضمن لواء تابع للجيش السودانى فى حرب السادس من أكتوبر 1973، وقال الرئيس فى كلمة بالمناسبة إن "السودان حرص على إرسال لواء مشاه للجبهة المصرية، كان من ضمنه الرئيس عمر البشير شخصيا، واليوم نكرمه".

 


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