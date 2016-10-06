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بالصور..الداخلية تحتفل بانتصارات أكتوبر بحضور عدد كبير من الفنانين

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جانب من الحفل

جانب من الحفل

 

أقامت، وزارة الداخلية، مساء اليوم، احتفالًا بمناسبة ذكري حرب أكتوبر، و ذلك بنادى ضباط الشرطة بمدينة نصر، وبحضور اللواء على شوقي مساعد وزير الداخلية، و مدير الإدارة العامة لأندية و فنادق الشرطة، و اللواء أركان حرب محمد موسي أحد تبطال حرب أكتوبر.

وجاء أبرز الحضور الفنان أحمد ماهر، ووالفنان سامح الصريطي، و الفنانة عفاف شعيب، و الموسيقار هانى شنودة، و عدد من قيادات الداخلية.

وبدء الحفل  بفقرات الكورالغنائي لمطربي الأوبرا، و تم غناء عدد من الأغانى الوطنية، ثم كلمة للفنان أحمد ماهر، تلاها عزف لبعض المقطوعات الموسيقية للموسيقار هانى شنودة، و في نهاية الحفل تم تكريم عدد من الحضور من أبطال حرب أكتوبر وعدد من الفنانين.

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