حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

عاطفياً: نظّم حياتك العاطفية فهي الأساس الحقيقي لمستقبلك ولعدم وقوعك في الوحدة مجدداً

صحياً: لا تقدم على مخاطرة قد تعرّض وضعك الصحي لمشكلات لا تعرف نتائجها

برج الثور

مهنياً: يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل

عاطفياً: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك بالشريك

صحياً: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسياً وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل

برج الجوزاء

مهنياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية

عاطفياً: تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع، وتكون أصداؤه إيجابية على العلاقة

صحياً: تتمتع برشاقة لم تعرفها منذ مدة طويلة، سببها ممارسة الرياضة التي بدأت تعطي مفعولها

برج السرطان

مهنياً: يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً

عاطفياً: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصاً أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة

صحياً: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها

برج الأسد

مهنياً: الاتصال بأشخاص مؤثرين في العمل، يساعدك في تحقيق مشاريعك التي رسمتها منذ مدة قصيرة

عاطفياً: تكون ملزماً تحقيق معظم رغبات الشريك، وإن كان بعضها صعب التحقيق نوعاً ما

صحياً: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة

برج العذراء

مهنياً: احذر المتاعب التي قد تظهر فجأة اليوم ويمكن أن تشوش أفكارك، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة

عاطفياً: يمنحك الحبيب فرصة ذهبية للخروج من الروتين في علاقتك به

صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة أسبوعياً، فهذا يفيد صحتك كثيراً

برج الميزان

مهنياً: نجاحات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة

عاطفياً: لا تكن فظاً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء

صحياً: لا تتوقف فجأة عن ممارسة المشي يومياً، فهي الحل الوحيد للتخلص من آلام الظهر والرقبة

برج العقرب

مهنياً: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك

عاطفياً: تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً وتظهر حساً كبيراً جداً بالمسؤولية تجاه الشريك

صحياً: لا تتكل على الأدوية فقط لتشفى من مرضك، بل عليك أن تتسلح بالتفاؤل أيضا

برج القوس

مهنياً: يأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية، لكي يضفي سحراً على يومك ويولّد تناغماً في سمائك

عاطفياً: كن صبوراً ولا تدهور حياتك العاطفية بعدما عملت جاهداً لإنجاحها مع الشريك الذي لم يخيّب آمالك يوماً

صحياً: اختيار الطعام المغذّي يعدّ خطوة للأمام، من أجل حياة صحية أفضل

برج الجدي

مهنياً: أفكارك البناءة والمتنوعة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كامل رصيدك في مواجهة واحدة

عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك إلى أقصى حد، فهو يستحق منك التضحية الكبيرة

صحياً: خفف من تناول المشروبات الغازية مع الطعام فهي مضرّة للمعدة

برج الدلو

مهنياً: يشهد هذا اليوم بعض الأحداث الجميلة، وهذا ما يجعلك تعيش تجربة مميزة، فكن جاهزاً لذلك

عاطفياً: لا تستغل عامل الضعف لدى الشريك وهو طيبة قلبه للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ أوامرك

صحياً: تكون متشوقاً للعودة إلى ممارسة الرياضة بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي حرمتك منها

برج الحوت

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم

عاطفياً: تغلّب على المصاعب العابرة التي واجهتها مع الحبيب في المدة الأخيرة وابدأ صفحة جديدة

صحياً: خذ الأمور بحكمة، ولا تنفعل لمجرّد تصرّف عابر يقوم به أحدهم فقط لإزعاجك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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