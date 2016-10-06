رئيس مجلس الأمة الكويتى يهنئ "النواب المصري" بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بمناسبة الذكرى ال43 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقالت إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة أن الغانم ذكر فى برقيته "أننا نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية والتى امتزجت فيها دماء الكويتيين مع أشقائهم المصريين والعرب دفاعا عن الأراضى العربية المصرية".

وأضاف الغانم فى برقيته أن القوات المصرية المسلحة ضربت أروع الأمثلة فى التضحيات والدفاع عن الأراضى المصرية وقدم رجالها أرواحهم فداء لأرضهم حتى توجها الله عز وجل بالنصر مؤكدا عمق العلاقات الكويتية المصرية التاريخية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.